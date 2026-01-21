Parisi preoccupa: per la Nazione è in dubbio la sua presenza sabato col Cagliari
Non solo Moise Kean. Ripresa degli allenamenti oggi in casa Fiorentina, con Paolo Vanoli che dovrà testare lo stato di salute del gruppo squadra, in particolare di alcuni giocatori non al meglio. Su tutti Kean appunto, alle prese con un problema alla caviglia che gli ha fatto saltare la sfida di domenica scorsa contro il Bologna, ma anche Fabiano Parisi: come scrive la Nazione, l'esterno mancino, uscito nella ripresa al Dall'Ara per un acciacco, è alle prese con un risentimento ai flessori della coscia sinistra, infortunio che rende difficile il suo recupero per sabato.
Da valutare quindi soprattutto il classe 2000, diventato un titolarissimo in questo ultimo periodo.
