PARISI, La carica sui social dopo la Juve: "Non si molla"

Fabiano Parisi suona la carica. Dopo il pareggio contro la Juventus, nonostante non abbia nascosto in sala stampa la scontentezza per il poco minutaggio avuto finora, l'esterno ex Empoli si è espresso brevemente anche sui social network. Precisamente tramite il proprio account Instagram, dove ha postato una Storia col punteggio finale della gara di stasera, accompagnata dalla didascalia: "Non si molla", con tanto di cuore viola. Segnali di attaccamento da parte del giocatore, il tutto in attesa del mercato di gennaio.