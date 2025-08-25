Pareggio amaro e giusto. La Repubblica-Firenze: "La Fiorentina non ha convinto"

Un pareggio amaro, viene definito così da La Repubblica-Firenze quello tra Cagliari e Fiorentina. Arrivato sull'ultimo pallone della partita e su un mal posizionamento difensivo. Ma anche un pareggio giusto per quanto fatto vedere dal campo, in una gara in cui la Fiorentina ha faticato maledettamente per un’ora, andata in vantaggio con Mandragora, ha sfiorato il 2-0, prima di essere beffata nel finale. Finisce 1-1 il debutto in Serie A dei viola.

A Cagliari, contro una squadra coriacea e pimpante come quella schierata da Pisacane, a Pioli non riesce il bis dopo la Conference League e al di là del risultato a essere negativo rispetto a giovedì è lo spread tecnico, con una Fiorentina che non ha convinto per quasi tutta la partita, con poche occasioni create, una fluidità di gioco mai continua e una gestione del vantaggio non all’altezza, con falli evitabili e con una marcatura troppo leggera sull’ultimo pallone della partita, quello poi decisivo per il pareggio di Luperto.