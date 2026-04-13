Paratici: "Under 23 non la prossima stagione. Kean, tempi incerti. E su Sarri..."

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Prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Lazio, il direttore sportivo viola Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN: "Kean ce la sta mettendo tutta per recuperare il prima possibile. Tempi certi non ce ne sono, fa un po' up and down. Ma voglio parlare dei presenti: Piccoli sta facendo molto bene. I problemi di questa stagione? Quando non rispetti le aspettative i problemi sono molteplici ma ci dobbiamo concentrare sulle soluzioni. Ci siamo arrotolati le maniche e stiamo lavorando, sappiamo di dover far fatica fino alla fine, punto su punto per arrivare alla salvezza".

Come mai come Serie A avete scelto Malagò?

"Innanzitutto ha ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che può portare idee nuove, poi noi come calcio italiano le dobbiamo attuare".

L'Under 23 che tempistiche può avere?

"Secondo me è un punto fondamentale delle riforme del nostro calcio, dovrebbero essercene di più. La Fiorentina quando sarà organizzata per farlo, piano piano proveremo a farla. Sicuramente non la prossima stagione ma è un nostro obiettivo".

Ha incrociato Sarri?

"Non ancora ma lo vedrò volentieri. Sottolinea che alla Juve tutti hanno parlato di lui come di un passaggio non positivo ma abbiamo vinto uno scudetto e perso una finale in coppa ai rigori. Il suo bilancio alla Juventus è eccezionale".