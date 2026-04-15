Giovane, strutturato e aperto al dialogo: l'identikit del tecnico per la panchina viola
Chi arriverà sulla panchina della Fiorentina in caso di addio in estate di Paolo Vanoli? Scrive la Nazione, l’identikit è chiaro: giovane, emergente ma «strutturato» (con, cioè, dei risultati già alle spalle) e soprattutto non integralista, ovvero disposto a un confronto costante con l’area tecnica, cosa imprescindibile per il ds (a cui vanno molti dei meriti per i recenti risultati raggiunti). Un profilo che si allontana da piste come Maurizio Sarri o José Mourinho (nome uscito ieri ma subito smentito). Più credibile, invece, la candidatura di Fabio Grosso, mentre resta chiusa la porta per Francesco Farioli, per il quale fonti vicine hanno fatto sapere che - oltre ad avere una clausola da 20 milioni col Porto - dopo aver già detto no alla Fiorentina un anno fa direbbe no anche stavolta.
Il quotidiano toscano ricorda come in ogni caso Fiorentina-Crystal Palace sarà decisiva. In caso di incredibile ribaltone e di un finale di stagione vincente in Europa, sarebbe complicato congedarsi da Vanoli.
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