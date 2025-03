Dagli inviati Panathinaikos, parla il tecnico Rui Vitoria: "Arbitro non all'altezza. Noi al livello della Fiorentina"

Nel post-partita di Fiorentina-Panathinaikos, Rui Vitoria ha parlato della prestazione dei suoi esaltandone il carattere. Queste le parole del tecnico dei greci in conferenza stampa: "Abbiamo giocato due partite difficili. Stasera bene, non nel primo tempo. Nei primi minuti non siamo stati bravi, abbiamo sbagliato soprattutto nel pressing. I due gol subiti prima del 45' arrivano da situazioni in cui potevamo fare meglio, soprattutto sul secondo gol. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo preso le redini del gioco e ce la siamo giocata fino alla fine. Potevamo fare anche il secondo gol, quindi credo che possiamo uscire a testa alta.

Sul 2-0 volevamo ribaltare il risultato, avere più occasioni e spingere. Siamo riusciti a mettere più volte in difficoltà la Fiorentina. Abbiamo dei giocatori che possono darci la possibilità di giocare con più punte. Ma mi piace soprattutto l'atteggiamento nel secondo tempo, siamo entrati tante volte nell'area avversaria. Siamo migliorati ma ci sono alcune situazioni in cui possiamo fare meglio. Sia nel match di andata che in quello di ritorno abbiamo dimostrato di poter stare al livello della Fiorentina, c'è stato tanto equilibrio. Siamo orgogliosi per questo".

Sull'arbitraggio del match da parte dello scozzese Beaton, che nel finale di partita ha espulso Mladenovic, Rui Vitoria ha commentato: "L'arbitraggio non è stato all'altezza della competizione e delle due squadre. Sono cose che capitano, ma non è stato eccellente"