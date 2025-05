FirenzeViola Palladino si dimette dopo 53 partite: il riepilogo dei risultati in viola

Raffaele Palladino non ha nessuna intenzione di ritirare le dimissioni presentate nelle ultime ore ai dirigenti della Fiorentina. Il tecnico campano dunque, da oggi non sarà più un tesserato del club di Commisso.

Poco meno di un anno fa, l'inizio dell'esperienza a Firenze dell'ex allenatore del Monza che come guida tecnica della Fiorentina si è seduto per 53 volte in panchina (comprese le giornate in cui ha guidato la squadra dalla tribuna per squalifica ndr). 38 partite di campionato, con 19 gare vinte, 8 pareggiate e 11 perse e una media di 1,71 punti conquistati a partita. Media simile anche in Conference League, con 12 partite nella fase finale più 2 nelle qualificazioni. Il sunto delle gare disputate è di 6 vittorie, 3 pareggi e 3 ko più i due pareggi e il conseguente passaggio del turno preliminare ai rigori contro l'Akademia Puskas. Infine una sola partita in Coppa Italia, terminata in pareggio e poi persa ai rigori contro l'Empoli.

Palladino saluta nonostante il sesto posto e i 65 punti, in mezzo alla contestazione della Fiesole e nonostante l'affetto a lui dimostrato soltanto ieri dal presidente Commisso.