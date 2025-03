Palladino dopo Fiorentina-Atalanta: "Cavalchiamo l'onda, bravi tutti: si è ricreata la magia"

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a Dazn nel post partita. Queste le sue parole dopo la vittoria con l'Atalanta: "Bisogna dire grazie alla società e al presidente che ha costruito una squadra forte con dei valori tecnici e umani. Devo ringraziare i dirigenti, perché mi sono sempre stati vicini. Devo ringraziare ovviamente anche i miei ragazzi perché stanno facendo un bel percorso e per la prestazione di oggi. Ci stiamo giocando l'Europa, e siamo ancora in Conference, questo è merito di tutti. Bisogna cavalcare l'onda, non ci poniamo nessun limite".

Siete di nuovo quelli del filotto di 8 vittorie? "Il percorso di questa squadra e quello che abbiamo fatto nelle 8 vittorie consecutive passa anche attraverso le difficoltà. Abbiamo ricevuto tante critiche in quel periodo, ma abbiamo sempre lavorato con grande serietà. Sapevo che saremmo arrivati a questo punto, oggi non abbiamo concesso quasi niente. Non dobbiamo calare, adesso viene il bello e bisogna continuare a spingere".

Aveva l'idea che la sua Fiorentina sarebbe stata questa? "Io cerco di mettere in condizioni i ragazzi nel miglior modo possibile. Abbiamo trovato questa quadra adesso che ci piace. Siamo contenti, dobbiamo continuare così perché credo sia il vestito più comodo per noi. La nostra strada l'abbiamo presa e dobbiamo percorrerla per bene. Possiamo fare un gran finale di stagione".

100esima in Serie A e vittoria contro Gasperini? "Non era la sfida tra noi. Mi dispiace non aver visto il mister, ma oggi era la sfida tra Fiorentina e Atalanta. Noi abbiamo fatto bene, abbiamo letto tutto, tenuto nei duelli. Voglio fare i complimenti anche a chi è subentrato nel secondo tempo, Zaniolo, Folorunsho e Richardson. Si è ricreata la magia che si era creata a inizio campionato".