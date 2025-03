Palladino come Bernardini e Trapattoni: il tecnico viola è già nella storia

vedi letture

Fulvio Bernardini, Nandor Hidegkuti, Bruno Pesaola, Luigi Radice, Aldo Agroppi, Giovanni Trapattoni. Raffaele Palladino può esserne orgoglioso: da domenica sera, il suo nome si aggiunge a questo elenco prestigioso di allenatori viola capaci di sconfiggere Juventus, Inter e Milan almeno una volta nella stessa stagione di Serie A. Lo riporta il Corriere dello Sport nell'edizione odierna.

Il primo a riuscire in questa impresa, scrive il Corriere, fu Fulvio Bernardini con la leggendaria Fiorentina del 1955-56, capace addirittura di non perdere nessuna delle sfide contro le tre grandi. Il bis arrivò due anni dopo, ancora con “Fuffo” in panchina. La terza volta toccò a Nandor Hidegkuti, con la squadra che riuscì nell’impresa vincendo tutte le sfide casalinghe contro le big. Negli anni ’70 fu la volta della Fiorentina yé-yé di Bruno Pesaola, che nel 1969-70, con lo scudetto sul petto, sconfisse tutte le rivali a Firenze. Successivamente, Luigi Radice nel 1980-81 portò una squadra senza grandi ambizioni a battere le tre big, chiudendo il campionato al sesto posto. Poi arrivò Aldo Agroppi nella stagione 1985-86, capace di non lasciare scampo a Juventus, Inter e Milan nelle gare interne. Infine, Giovanni Trapattoni nel 1998-99, alla guida della Fiorentina di Batistuta, chiuse il girone d’andata in testa grazie alle vittorie su Milan (3-1), Inter (3-1) e Juventus (1-0). Questo quanto riportato dal Corriere.