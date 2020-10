PAGANINI, Viola, ti manca una punta. Lo Spezia...

Il noto volto di RaiSport Paolo Paganini, esperto di mercato e conoscitore dell’ambiente dello Spezia, ha parlato della partita di domenica tra i liguri e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “La promozione dello Spezia è arrivata nell’anno in cui forse la città se l’aspettava di meno: la proprietà è molto forte, ha tenuto sempre in alto il club con i conti a posto, facendola arrivare dalla D alla A in poco tempo. Italiano è molto bravo, arriverà a dei livelli molto alti: non si vincono 4 campionati di seguito per caso. La gara con la Fiorentina? Lo Spezia ha vinto una gara importante per il suo obiettivo, ovvero quella di Udine, e ha perso quelle partite in cui era sfavorito: la squadra deve ancora capire quella che è la nuova categoria. Mancherà Galabinov e dunque la squadra domenica sarà in emergenza. La Fiorentina ha fatto un mercato buono ma mi sarei aspettato l’acquisto di una punta, si era parlato di Milik, per il quale c’era l’accordo con il Napoli. Callejon è un giocatore dal sicuro rendimento e sono rimasti giocatori molto importanti, anche se alcuni non dovessero rinnovare. Viola in corsa per l'Europa? Sì ma voglio capire quanto la società creda nel lavoro di Iachini”.