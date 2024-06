P. RUSSO A RFV, Ambizione? Serve la 'carta del come'

FirenzeViola.it

Pippo Russo, sociologo, saggista e giornalista di Domani, ha commentato su Radio FirenzeViola la conferenza stampa di ieri in cui sono stati protagonisti per la Fiorentina Daniele Pradè, Alessandro Ferrari e il nuovo allenatore, Raffaele Palladino: "La conferenza stampa è stata 'divisiva', nel senso che andrebbe divisa in due piani distinti. In una c'è la società che chiede scusa, con le scuse anche del presidente Commisso, direi che è qualcosa di storico. Poi c'è la parte di conferenza sulle prospettive: in questo lascia ben sperare il fatto che sia stato annunciato tempestivamente un alletore nuovo, poi per il resto non c'è troppo di concreto per il futuro. Lasciatemi dire che oltre alle novità 'scuse' e 'nuovo allenatore', è stato riproposto il vecchio schema della 'polemica stadio', una vicenda che è già da tempo stucchevole".

La priorità è stata tracciata però, serve un attaccante.

"Sul tema punte registro lo scivolone di Pradè che ha detto che chi ha una punta forte a gennaio non la vende, mi sembra una bella gaffe visto quello che è successo a gennaio 2022. La ricerca di un attaccante è una priorità e lo si è visto anche dalla serata di Atene dove pareva evidente il fatto che la Fiorentina non avesse la possibilità di affidarsi a un centravanti degno. Gli attaccanti però si pagano più degli altri giocatori, quindi vedremo che investimento vorrà fare la Fiorentina, per ora sono solo parole".

La parola ripetuta più volte è stata 'ambizione', pensa che sia stato un termine detto senza pensarci:

"Questa storia mi ricorda una vecchia imitazione di Crozza che faceva Luca Cordero di Montezemolo, lui proclamava tante cose e aveva sempre bisogno del 'foglio del come'. Stessa cosa qui, si parla di qualcosa ma non si è detto come perseguirla; è chiaro che la dirigenza non possa annunciare le proprie mosse di mercato, sennò scoprirebbe le carte. Ma parlare in maniera più esplicita della programmazione questo sì, poteva essere fatto. Firenze è di per sè una piazza superba e quindi ambiziosa, non c'è bisogno di dirlo. E chi la rappresenta dovrebbe esserlo di default. Aspettiamo di vedere in cosa si sostanzia l'ambizione, aspetto di vedere il 'foglio del come'".