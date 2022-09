ORRICO A RFV, Squadra patisce turnover. Barak...

Così mister Corrado Orrico a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina sul discorso dei gol mancanti è possibile sia vittima di questo turnover esagerato. Bisogna cercare anche le cause di questo possesso palla sterile, fermo restando che Italiano lo stimo molto e pare abbia risolto i problemi difensivi, ma c'è qualche mancanza in fase di manovra. Sottil? Mi sono meravigliato che ieri sia stato lasciato, non si può pensare già in ottica Juventus. Se ora non si può più in avvio di campionato far giocare giovanotti di buona salute... buonanotte. Barak? Ha avuto difficoltà in allenamento e dopo due giorni gioca... Non esiste, perché poi gioca male. Non ha la gamba ora".