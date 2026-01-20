Calciomercato
Ore calde per l'addio di Dzeko: Schalke 04 in vantaggio sul Paris FC
Sono ore importanti, potenzialmente decisive, per il futuro di Edin Dzeko, in uscita dalla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it c'è stato un sorpasso dello Schalke 04 sul Paris FC, tanto che l'operazione risulterebbe molto calda. Il giocatore si è preso del tempo per capire quale sia la soluzione più conveniente, e poi annuncerà la sua scelta finale. Sta di fatto che entro breve saluterà la maglia viola. Forse per tornare proprio in Germania, dove aveva giocato col Wolfsburg dal 2007 al 2010.
