FirenzeViola Buone indicazioni da Nottingham: Pioli continua a lavorare sul tridente in attesa di inserire Sohm in mezzo al campo

Molto più quadrata, persino solida, la Fiorentina che affronta la seconda amichevole inglese. A Nottingham i viola reggono l'urto di fronte a una formazione decisamente più avanti nella preparazione, nel primo tempo ritrovano le certezze tra i pali firmate De Gea ma sanno rendersi pericolosi e con Ndour e Kean sfiorano il vantaggio. Segnali incoraggianti, come le accelerazioni di Dodò che avviano proprio l'azione migliore della prima frazione, quella in cui è il brasiliano a cercare il tapin vincente dopo l'uscita del portiere inglese su Kean centrando però la traversa.

Avanti con il tridente pesante

Di certo l'aspetto che più balza all'occhio è la quinta formazione consecutiva nella quale il tecnico non rinuncia a un tridente pesante, ieri sera composto da Gudmundsson più arretrato rispetto a Dzeko e Kean. Stavolta l'accoppiata Fagioli-Ndour sembra reggere meglio, soprattutto l'under 21 azzurro non disdegna le sortite offensive, mettendosi in mostra a metà primo tempo e riprovandoci da fuori nella ripresa. Kean non è ancora un killer dentro l'area, ma sul piano fisico a tratti è già straripante e di questi tempi tanto basta mentre tra le cose migliori del secondo tempo resta l'occasione costruita da Richardson con un bel cross per Braschi bravo a impegnare il portiere inglese.

Lavori in corso a metà campo

Insomma rispetto a quanto visto domenica contro il Leicester c'è di chi incuriorsi, e non poteva essere altrimenti a giudicare dall'undici iniziale. Chiaro che ancora qualsiasi indicazione è da prendere con le molle, altrettanto però che sotto il piano fisico la Fiorentina ha mostrato progressi. Ora che non resta il Manchester United da affrontare, e Mandragora da recuperare al netto della vicenda rinnovo, restano i lavori in corso in mezzo al campo dove da oggi verrà inserito Sohm. Tassello destinato a diventare importante in un assetto a due nel quale Fagioli e Ndour hanno comunque dato risposte incoraggianti.