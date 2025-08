Beltran e le ragioni del rifiuto "indiretto" al Flamengo: vuole rimanere in Europa, non ha fretta

vedi letture

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Lucas Beltran, che alla fine non andrà al Flamengo. Sono stati giorni di profonda riflessione per l'attaccante argentino, che di fatto non ha mai detto 'sì' al club brasiliano, suscitando così il risentimento della società brasiliana. Che ha deciso di estromettersi dalla corsa al Vikingo. In un primo momento sembrava che il classe 2001 potesse davvero prendere in considerazione l'idea di passare in maglia rossonera, ma è sempre stato poco convinto. Tanto da non sbilanciarsi davvero, finché il passo indietro non l'ha fatto il Flamengo. Virando su altri obiettivi.

Le ragioni del rifiuto 'indiretto' di Beltran sono da ricondurre alla sua volontà di rimanere in Europa. I brasiliani avevano offerto alla Fiorentina 12 milioni di euro più 3 di bonus per aggiudicarsi l'attaccante. E i viola avevano immediatamente accettato. Il giocatore però ha preferito aspettare: la sensazione è che almeno per adesso si muoverebbe dall'Europa solo per il River Plate. Ma in generale eviterebbe volentieri di tornare in Sudamerica. Tra l'altro il suo contratto a Firenze scadrà nel 2028, quindi non c'è fretta di trovare una nuova sistemazione da parte sua. Casomai ne ha più la Fiorentina.