Nzola, futuro al Lens segnato. Ma in due mesi qualcosa potrebbe cambiare

Tra i tanti prestiti che torneranno alla Fiorentina la prossima estate con tutta probabilità ci sarà anche M'Bala Nzola. L'attaccante angolano non ha convinto ancora al Lens, creando peraltro qualche problema dal punto di vista disciplinare soprattutto dopo l'espulsione rimediata contro il Nantes a inizio marzo per aver lanciato il pallone contro l'arbitro. Un evento che ha messo in difficoltà l'allenatore Will Still che qualche settimana fa ha espresso anche pubblicamente il suo disappunto per l'atteggiamento con cui l'ex Spezia era entrato in campo.

Tagliato il bonus etico

Dalla Francia hanno riportato come a Nzola sia stato già tagliato il bonus etico proprio per questioni disciplinari, ma non è finita qui. Perché da quel momento tra il classe '96, che pure aveva iniziato abbastanza bene la stagione segnando anche al PSG, e il Lens qualcosa si è incrinato. L'ultima partita da 90 minuti risale al 16 febbraio e alla sconfitta per 2-0 con lo Strasburgo. Una settimana fa, prima della pausa, è riuscito a giocare di nuovo 45 minuti nella vittoria per 1-0 del Lens che ha tirato un sospiro di sollievo anche in ottica salvezza (ora si trova all'ottavo posto, in caso di sconfitta sarebbe stato undicesimo).

Non è ancora detta l'ultima parola

Le probabilità di una permanenza di Nzola al Lens anche la prossima stagione sono ridotte al lumicino anche se in questi ultimi due mesi di stagione spera di avere il colpo di coda che convinca il club francese a riscattarlo per i 10 milioni di euro pattuiti con la Fiorentina in estate. Prima dei problemi disciplinari Nzola era piaciuto e le statistiche registrano comunque 7 gol in 20 partite tra campionato e coppe. Uno score non malissimo per un giocatore che si gioca in questo finale di stagione non solo il suo presente, ma probabilmente anche il suo futuro.