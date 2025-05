Palladino a Dazn: "Gosens non era al top. Zaniolo? L'ho visto carico in settimana"

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post di Roma-Fiorentina 1-0. Queste le sue parole: "Ringrazio ranieri per i complimenti perché è un allenatore e una persona speciale. Oggi abbiamo affrontato una squadra solida e organizzata. Abbiamo fatto una grande prestazione, c'è rammarico ma siamo venuti qui e abbiamo avuto tante occasioni. Era difficilissimo fare gol a Svilar, se finisce come migliore in campo vuol dire che abbiamo fatto bene. Abbiamo provato a schiacciare la Roma ma non ce l'abbiamo fatta. Adesso azzeriamo e puntiamo a giovedì che vogliamo arrivare in fiale".

Perché Zaniolo dal primo minuto?

"L'ho visto carico in settimana. Era centrato e motivato. Io credo al gol dell'ex e mi aspettavo che facese una bella partita. Ha fatto ciò che doveva fare si è battuto e sono contento della sua prestazione. Si è meritato l'occasione. Credo in tutti questi ragazzi".

Cosa è mancato nella ripresa?

"Noi sui quinti abbiamo un po' di sfortuna. Dodo era fuori mentre Gosens lo ringrazio ma non era la top perché stanotte ha avuto dei problemi e ha vomitato, già al trentesimo mi aveva chiesto il cambio. Mi sono adattato, Ndour ha fatto bene nella ripresa. Abbiamo anche cambiato sistema di gioco. Ci abbiamo provato ma quando ti trovi davanti un portiere così diventa difficile".

Adesso testa al Real Betis

"Noi siamo una squdra che può andare a prendere squadre forti in avanti. Poi ci possiamo abbassare ma siano maturi. Sappiamo quando farlo. Lo abbiamo dimostrato sia oggi che contro il Betis. Adesso prepareremo la strategia per giovedì".