Zaniolo, espulso nel finale per proteste con l'arbitro: salterà il Venezia

vedi letture

All'Olimpico la Roma di Ranieri batte 1-0 la Fiorentina di Palladino. I giallorossi passano sui viola grazie alla rete di Dovbyk arrivata a fine primo tempo. Nella ripresa i gigliati spingono e provano trovare il pareggio ma tutti i loro tentativi si infragono contro Svilar. Nel finale concitato, dopo il triplice fischio di Chiffi, Nicolò Zaniolo è stato espulso proprio per le sue proteste verso l'arbitro. L'ex Atalanta salterà così la sfida di lunedì 12 maggio contro il Venezia, sempre che non abbia esagerato con le parole verso il direttore di gara, mentre Mandragora ha cercato di allontanarlo per non peggiorare la situazione.