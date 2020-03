N.PIEROZZI, Ping-pong e musica: così batto la noia

Il sito ufficiale viola propone questa mattina un'intervista a Niccolò Pierozzi, esterno della Primavera della Fiorentina. Ecco quanto riportato da Violachannel: "Sto bene e mi trovo a casa a Firenze insieme alla mia famiglia. Purtroppo in questi giorni la noia la fa da padrone. La mattina studio per prepararmi agli esami di maturità poi sto “rispolverando” il ping pong e faccio grandi maratone su Netflix! Non potendo vedere i miei amici e la mia ragazza passo molto tempo con loro in video chiamata, è l'unico modo per essere vicini. Mio fratello Edoardo sta bene! Fortunatamente possiamo condividere il tempo insieme; giochiamo molto e tra di noi c’è competizione, come dicevo prima ci sfidiamo spesso al ping pong. Abbiamo anche una sorella a cui possiamo dedicare un po' più di tempo che durante le giornate normali non avremmo mai avuto. I miei passatempi? Tanta musica. Nei momenti di noia mi tiene compagnia e mi rilassa molto. La lettura non è mai stata una mia grande passione, così come la play station. Sia io che mio fratello non ci giochiamo a casa. Per questo quando lo faccio con i miei compagni durante i ritiri stagionali sono sempre quello che perde, di conseguenza vengo deriso da tutti! Con il resto dei compagni ci sentiamo ogni giorno, sia per aggiornarci sulle notizie che riceviamo dallo staff sia per scherzare e ridere. Non è semplice non poterli vedere da un mese, il nostro è un rapporto profondo, di grande amicizia e condivisione quotidiana. La voglia di tornare in campo è tanta ma in questo momento passa in secondo piano. Dobbiamo sacrificarci nel rispetto di chi sta lottando contro questa epidemia. Per tornare alla normalità dobbiamo essere uniti. Oltre a questo siamo chiamati anche a sostenere la Sanità che sta facendo sforzi enormi: facciamolo attraverso l'iniziativa Forza e Cuore".