NOVELLINO, Italiano? Non è uno stupido: chiederà...

Così l’ex allenatore Walter Novellino sulla Fiorentina: “La società ha investito, credendo in un allenatore giovane e dandogli fiducia. Difesa alta, aggressività: è un gioco che a me piace, credo sia fondamentale avere pazienza e fiducia nella società. Tutti vorrebbero vedere i grandi nomi, ma i nomi ormai non è che vincono le partite. A vincere è il gruppo, basti pensare al Milan. La Fiorentina deve avere innanzitutto grande entusiasmo, io sono convinto che bisogna avere un po’ di pazienza perché si può davvero costruire qualcosa di importante”.

Che tipo di miglioramento si aspetta da Italiano?

“Sicuramente terrà conto di quello che c’è bisogno: dietro un allenatore ci deve essere sempre una grande società. Che c’è. Sono convinto che lui sa benissimo di quali la Fiorentina necessiti. Senz'altro chiederà giocatori di qualità, chiederà di migliorarsi, secondo me non è uno stupido e vorrà delle garanzie”.

Belotti alla Fiorentina?

"Io lo prenderei subito se venisse"