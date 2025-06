Il CorSport è sicuro: "Kean vuole solo la Fiorentina, ma va tolta la clausola"

vedi letture

Moise Kean vuole Firenze e con questa idea se n’era andato a Coverciano per rispondere alla convocazione di Spalletti: il risentimento muscolare che l’ha costretto a rinunciare alla Nazionale azzurra proprio alla vigilia di Norvegia-Italia ovviamente non sposta di un millimetro quello che il centravanti ha lasciato in eredità al Viola Park subito dopo l’ultima partita di campionato a Udine, e cioè la volontà di restare alla Fiorentina. Scrive questo il Corriere dello Sport a proposito del centravanti viola.

Dall'altro lato, prosegue il Corriere, la Fiorentina chiaramente vuole ricominciare dall’attaccante classe 2000, vero valore aggiunto e ormai individuato come riferimento della squadra del presente/futuro prossimo, ma il dubbio per così dire è sempre lì sospeso per via della clausola da cinquantadue milioni che può consentire ad una società interessata, soddisfacendola in moneta sonante, di portarsi via il centravanti però solo dall’1 al 15 luglio: ecco perché l’apertura concreta del calciatore è più di una speranza da coltivare: ci sarà adesso da trovare un accordo definitivo, ridiscutere il contratto adeguandolo e togliere quella trappola. Altri ostacoli non ne esistono per fare di Moise il simbolo della nuova Fiorentina.