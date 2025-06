Pioli-Fiorentina, ritorno di fiamma. Per la Gazzetta l'alternativa è Vieira

Pazienza e diplomazia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport in merito alla situazione allenatore in casa Fiorentina: sono queste le due qualità fondamentali per arrivare a Stefano Pioli, il favorito per guidare la Fiorentina nella prossima stagione. L’allenatore ha già espresso interesse per un ritorno a Firenze, ma restano diversi passaggi da compiere. L’ipotesi è un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a circa 3 milioni di euro a stagione.

Il primo ostacolo, lo ricorda la Gazzetta, è di natura burocratica: Pioli, legato a un regime fiscale agevolato in Arabia Saudita, potrà ufficialmente firmare con un nuovo club solo dal 3 luglio. Il problema maggiore, però, è liberarsi dall'Al Nassr, con cui ha un contratto da 12 milioni l’anno fino al 2027. La risoluzione anticipata non sarà semplice, ma il desiderio reciproco di ricongiungersi lascia aperta la porta.

Per la Fiorentina, Pioli rappresenterebbe una svolta rispetto alle recenti scelte di tecnici emergenti: il suo ritorno porterebbe esperienza, stabilità e un forte impatto umano. Già giocatore e allenatore viola, fu molto apprezzato anche per la gestione emotiva durante la tragedia di Astori. In caso di mancato accordo, sottolinea la rosea, le alternative sono Vieira (monitorato anche dall’Atalanta), Thiago Motta (ancora legato al Genoa) e Farioli, con cui però non ci sono stati contatti concreti finora.