NICO GONZALEZ, Si attende l'ok di Commisso per la cessione alla Juve

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina attende il via libera formale da parte di Rocco Commisso per entrare nel vivo della cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. In giornata è previsto una riunione in conference call tra i dirigenti viola e il presidente per decidere la strategia sull'attaccante argentino. La trattativa tra viola e bianconeri per Nico è ben avviata ma solo l'ok da parte del proprietario del club permetterebbe alle parti di concludere l'accordo caldeggiato anche dallo stesso calciatore. Sono ore decisive anche per il futuro del numero 10 viola. A riportarlo è Sky Sport.