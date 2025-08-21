Nessun turnover in Conference: stasera la miglior Fiorentina possibile

vedi letture

Niente turnover, niente calcoli: Stefano Pioli ha scelto la strada della concretezza e non sembra orientato a tornare indietro. Lo scrive la Nazione nel pezzo di stamani che prova ad anticipare le scelte di formazione del tecnico in vista della sfida di stasera contro il Polissya. Nel giorno dell’andata dei playoff di Conference, si affiderà ai suoi uomini migliori.

L’idea del tecnico è chiara: privilegiare qualità ed esperienza, affidandosi a un canovaccio ben consolidato. Dunque tra i pali sarà la volta di De Gea, con il terzetto di difesa che - salvo sorprese - sarà composto da Comuzzo, Pongracic e capitan Ranieri. In mediana nessun dubbio, con Dodo e Gosens che agiranno sulle fasce oltre a Fagioli e appunto Sohm nel cuore della linea. Si passa quindi all’attacco, dove Pioli ha intenzione di mettere in spolvero tutti i suoi cannonieri, nonostante la mancata convocazione di Beltran (per ragioni da ricondurre al mercato) priverà pronti-via il tecnico di un’alternativa offensiva: Gudmundsson agirà dunque sulla trequarti, alle spalle della coppia formata da Dzeko e Kean, scrive la Nazione.