Nessun pericolo di sanzioni per Dzeko e Fiorentina: non c'erano minacce
FirenzeViola.it
Nessun pericolo poi di sanzioni per Edin Dzeko o per la Fiorentina sul fronte della Procura Federale dopo quanto accaduto al termine di Atalanta-Fiorentina con il giocatore bosniaco che ha parlato con i tifosi presenti attraverso un megafono. Questo perché, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la relazione presentata dagli ispettori che hanno ascoltato tutto il colloquio (durato circa 7 minuti), non ha rilevato alcuna minaccia né intimidazione di sorta. I tifosi hanno incoraggiato i calciatori e hanno promesso massimo sostegno per le prossime gare quindi in questa situazione non c’è alcuna violazione
Pubblicità
Primo Piano
Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenzedi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Pioli o Vanoli, è cambiato poco: serve una proposta di calcio nuova, la squadra è prigioniera. Il patto con la Curva non basta: il Viola Park apra le porte a Firenze
2 Unità la parola d’ordine, ma da sola (giocando così) non basta per salvarsi. E ora a Vanoli è legittimo chiedere qualche cambio tattico
Copertina
FirenzeViolaUnità la parola d’ordine, ma da sola (giocando così) non basta per salvarsi. E ora a Vanoli è legittimo chiedere qualche cambio tattico
Mario TeneraniDicembre decisivo, altrimenti sarà Serie B. Per salvarsi però serve una rabbia diversa. Come si fa a essere così morbidi sotto porta. Dzeko parla con la Fiesole: avanti insieme
Tommaso LoretoL’esame Palladino per capire se davvero la Fiorentina ha capito di dover indossare l’elmetto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com