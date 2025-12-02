Nessun pericolo di sanzioni per Dzeko e Fiorentina: non c'erano minacce

Nessun pericolo poi di sanzioni per Edin Dzeko o per la Fiorentina sul fronte della Procura Federale dopo quanto accaduto al termine di Atalanta-Fiorentina con il giocatore bosniaco che ha parlato con i tifosi presenti attraverso un megafono. Questo perché, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la relazione presentata dagli ispettori che hanno ascoltato tutto il colloquio (durato circa 7 minuti), non ha rilevato alcuna minaccia né intimidazione di sorta. I tifosi hanno incoraggiato i calciatori e hanno promesso massimo sostegno per le prossime gare quindi in questa situazione non c’è alcuna violazione