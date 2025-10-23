Ndour sprona la Fiorentina: "Ci dà autostima. Non abbiamo ripetuto certi errori"

"Era una partita molto difficile in un bell'ambiente, contro una squadra forte. Una gara tosta, siamo entrati molto bene in campo attaccando al meglio. Sono molto contento del gol e della vittoria. Il mister prima della partita ci ha chiesto carattere e fame agonistica, l'abbiamo messa tutti. Siamo sulla strada giusta". Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina protagonista del primo gol sul campo del Rapid Vienna, ai canali ufficiali viola parla così dopo la partita vinta in Conference.

"Vincere dà sempre autostima, dobbiamo ripartire dall'atteggiamento di oggi e così possiamo fare una bella partita domenica col Bologna. Ci serve la prima vittoria in campionato", ha aggiunto Ndour.

"Dopo essere andati in vantaggio era importante non abbassarsi e concedere, gli errori che avevamo fatto in precedenza. Io sono soddisfatto e rimango a disposizione per qualsiasi cosa", conclude sul suo atteggiamento personale.