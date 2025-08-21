Ndour festeggia: "Quest'anno riparto dall'inizio. Ci applichiamo bene alle idee di Pioli"

vedi letture

Protagonista dello 0-3 inflitto al Polissya, il centrocampista viola Cher Ndour ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina: "Il gol più bello è stato quello di Gudmundsson perché su assist mio (ride, ndr). No dai, è stato quello di Gosens".

Come vi state trovando con Pioli?

"Il mister è arrivato con grande entusiasmo e pochi concetti ma forti, su cui lavoriamo ogni giorno. Ci stiamo applicando bene e oggi abbiamo fatto una buona prestazione".

Oggi il suo debutto in un altro ruolo.

"Mi sono trovato bene, è un modulo che ci lascia molta libertà per andare nello spazio. Moise e Albert ci danno una mano a inserirci, e così diventa tutto più facile".

Che sensazione avete?

"Sono sensazione positive. Vincere oggi non era facile, ancor di più con un primo tempo del genere. Abbiamo fatto vedere la squadra che vogliamo essere per tutta la stagione".

Come si affaccia a questa stagione?

"Ho girato molto e questa è la prima stagione in cui parto dall'inizio, cioè con anche la preparazione estiva nella squadra attuale. Da questo ho tratto molto e credo che possiamo fare grandi cose".