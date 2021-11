NAZIONE, Previsto vertice di mercato. Il bollettino

Sosta di campionato in arrivo la prossima settimana e vertice di mercato in programma, scrive stamani La Nazione in edicola. Iniziano le grandi manovre per gennaio con il primo punto da discutere che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. L'obiettivo è mettere a fuoco la doppia eventualità di discutere possibili offerte sia per gennaio, sia per giugno. Sul fronte delle entrate si registra un brusco stop all’operazione Lucca (Pisa), lo stand by della posizione di Belotti (Torino) e molte sensazioni positive relative ad Alvarez del River Plate. La pista sudamericana seguita con attenzione da Burdisso potrebbe riservare qualche sorpresa.