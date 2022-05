NARDELLA, Il 16 maggio ci porta sfortuna. Stadio...

Il sindaco Dario Nardella, presente al Teatro Puccini di Firenze per ricordare i 40 anni dallo scudetto rubato, ha parlato così ai media presenti tra cui FirenzeViola.it: "Il 16 maggio ci porta veramente sfortuna. Nonostante l'amarezza per la sonora sconfitta dei viola a Genova, è anche bello ricordare questa sera quella squadra, soprattutto abbracciare Picchio De Sisti che sarà anche maginifico messere al calcio storico. La serata di oggi è un modo per ricordare anche le persone che hanno fatto la storia della Fiorentina".

Sulla gara tra Samp e Fiorentina: "A noi ci piace soffrire fino in fondo. Ce la giochiamo all'ultima con la Juventus. Speriamo che questi ragazzi ce la mettano tutta perché con l'ultima partita ci si gioca un intero campionato".

Sullo stadio: "I soldi basteranno: 150 milioni basteranno. Il governo ha emanato il decreto sui prezzi delle materie prime. Siamo in grado di partire e intorno alla metà di giugno avremo il progetto di fattibilità tecnica economica. La tabella di marcia è stata rispettata. 150 milioni di euro sono una cifra che basta a coprire anche eventuali imprevisti, ho ritrovato un po' di ottimismo. Ultimamente non mi sono sentito con i dirigenti viola. Ho visto Barone con la Roma, ma penso che ci vedremo molto presto per riunire il gruppo tecnici del Comune con quelli della Fiorentina per cercare di andare incontro il più possibile a quelle che sono le esigenze della squadra".