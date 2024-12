NAPOLI, Spinazzola non ha intesa con ACF. Folorunsho...

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio, nelle sue colonne odierne, si concentra anche sul mercato in uscita del Napoli e analizza le operazioni che potrebbero vedere protagonisti i partenopei con la Fiorentina. Il primo nome su cui si focalizza il quotidiano è Leonardo Spinazzola: ci sono stati contatti con la Fiorentina e il Torino, oltre a quelli con i club spagnoli e arabi. Al momento, però, l'ex esterno della Roma intende aspettare e valutare con calma le varie opzioni sul tavolo. I viola sono stati in ogni caso i primi a muovere dei passi verso il calciatore, ma in una fase iniziale non è stata trovata l’intesa. Inoltre, a Firenze Spinazzola non avrebbe il posto garantito, e questo è un aspetto molto considerato dall'entourage del giocatore.

Ad ogni modo, il canale tra il Napoli e la Fiorentina resta comunque sempre aperto. Come è noto, nei dialoghi tra le due società è finito infatti anche Michael Folorunsho, valutato dagli azzurri sui 10 milioni. Della Viola interessa agli azzurri sempre Lucas Martinez Quarta, anche se la prima scelta per la difesa resta Danilo - conclude il Corriere -.