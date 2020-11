MUTU, Se ACF mi chiama, vado! Ma ora c'è Prandelli

L'ex attaccante viola Adrian Mutu ha commentato a Fanatik.ro la qualificazione della Romania U21 da lui guidata agli Europei del prossimo anno: "Dopo la partita ho ricevuto molti messaggi da allenatori, dirigenti di club e li ringrazio in questo modo. Se ottieni un buon risultato, allora alcune persone si ricordano di te. Ce n’erano molti con cui non parlo da molto tempo e ora mi stanno cercando. Un giorno vorrei guidare la grande squadra nazionale della Romania!".

La prossima stagione rimarrà sulla panchina dell'Under 21 rumena?

"Ho detto che resterò, ma non si può mai dire al cento per cento. Se arriva un’offerta dalla Fiorentina, non posso rifiutarla! Sto scherzando, ci è appena andato Prandelli".

Ha perso in casa col Benevento, però.

"Sì, ho seguito la sfida e penso che Cesare abbia da fare molto lavoro di squadra. Da lui ho imparato tanto sotto il profilo tattico".