MURIEL, Il suo impatto tra gol lampo e... Luca Toni

Nella domenica degli orrori difensivi, la Fiorentina esce vittoriosa dalla trasferta contro il Chievo Verona anche (soprattutto) grazie ai suoi attaccanti. Da una parte Chiesa, assoluto protagonista con la sua prima doppietta in carriera in Serie A (LEGGI QUI), e dall’altra Simeone, che al netto di una prestazione sicuramente da rivedere è riuscito a fornire un assist per il gol di Benassi.

Nel mezzo, ovviamente, Luis Muriel. Il colombiano non smette di stupire, mettendo a segno un altro gol dopo la doppietta di domenica scorsa alla Sampdoria. Un impatto clamoroso, il suo, se si considera che l’ultimo giocatore della Fiorentina che aveva segnato in entrambi i primi due match in Serie A con la maglia viola era stato Luca Toni nel settembre 2005. Insomma, il feeling di Muriel con il nostro campionato, evidentemente, resta sempre lo stesso. Ed anche i questo caso, sono i numeri a dirlo: nelle ultime 12 gare in Serie A giocate tra Sampdoria e Fiorentina, l’attaccante ha partecipato attivamente a 12 reti (otto gol e quattro assist). Un bottino niente male.

Se poi consideriamo che quello segnato da Muriel dopo 4 minuti contro il Chievo è il secondo gol più rapido della Fiorentina in un match di questo campionato (dopo quello di Benassi a ottobre contro il Torino), allora la domenica del neo acquisto viola non può altro che essere considerata perfetta. O quasi.