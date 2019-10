MONTELLA, Su Sottil c'è fallo netto. Con Ribery...

Nel post partita il mister Vincenzo Montella ha commentato così la sconfitta casalinga della Fiorentina per 2-1 contro la Lazio: “Sul fallo su Sottil? Non capisco perché non sia andato a rivedere un intervento in un episodio chiave della partita, che poi visto in tv è fallo netto. Non ho capito perché la Var non l’ha chiamato. E’ questo che da fastidio. Tra fischiare e non fischiare c’è un mondo. E siccome non è la prima volta da quest’anno sono nervoso. Se non è fallo quello, ditemi voi quale? Ci poteva stare il rigore alla Lazio, ma secondo me è una cosa grave non andare a vedere il fallo su Sottil. Ho sempre accettato le decisione degli arbitri quando non c’era il Var. Abbiamo aspettato quattro minuti prima che gli dicessero all’auricolare qualcosa. Togliti il dubbio e vallo a vedere. Questa cosa non la capirò mai. Soprattutto alla fine in un episodio chiave. Con un consulto così lungo, avrebbe fatto prima ad andarlo a vedere".

Sulla gara: “Sono veramente orgoglioso dei ragazzi. La Lazio ha dei giocatori molto forti. In termini di occasioni abbiamo fatto di più, sul gioco meglio la Lazio. Gli episodi avrebbero potuto girare nel modo giusto. Penso sia la prima partita in cui l’avversario è stato superiore”.

Su Ribéry: “Non l’ho visto, per me era stanco. Il campione è così, ci stanno queste reazioni”.