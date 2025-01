MON-FIO, Boccone amaro in Brianza. Cade 2-1 la Viola

FirenzeViola.it

La ripresa si apre con Palladino che leva Gudmundsson dal campo per Beltran, tentando di scuotere la squadra poco vivace del primo tempo. E proprio l'argentino sfiora il pareggio dopo pochi minuti, iniziando un azione che avrebbe concluso se non fosse stato per un salvataggio di Carboni sulla linea. La Fiorentina non alza molto i giri del motore, tanto che il Monza trova anche il raddoppio con una girata di Maldini.

A un quarto d'ora dalla fine i viola tornano in gara con un rigore conquistato e trasformato da Beltran. Inizia così il forcing della squadra di Palladino che va vicina al pareggio con Ikoné su imbucata di Beltran. Seguono un altro paio di batti e ribatti in area brianzola, con la Fiorentina che ci ha provato fino all'ultimo ma senza successo: all'U-Power Stadium vince il Monza per 2-1.