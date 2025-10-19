Modric e Fagioli, maestro e allievo: caratteristiche simili ma qualità diversa

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla sfida nella sfida di questa sera tra Modric e Fagioli. Il croato doveva essere il passato mentre l'ex Juventus doveva rappresentare il presente. E invece l'ex Real Madrid continua ad illuminare in mezzo al campo mentre il classe 2001 rischia di diventare il passato prima ancora di essere stato il presente. Fagioli deve lottare per uscire dal periodo nero e quale migliore occasione della sfida di questa sera alla Scala del Calcio per rialzare la testa.

Fagioli e Modric, due giocatori simili per caratteristiche e posizione in campo ma diversi dal punto di vista della qualità assoluta. Modric è un fenomeno, Fagioli aspira a diventarlo ma per adesso è ben lontano. Eppure gli inizi erano stati incoraggianti, tutti alla Juventus si aspettavano tanto da lui. E invece non è mai riuscito a rendere secondo le aspettative. Quando lo scorso gennaio è sbarcato a Firenze in tanti si chiedevano perché i bianconeri avessero deciso di privarsi di lui. Qualche buona partita appena arrivato in viola poi di nuovo la sua faccia sulle pagine dei giornali. Il ritorno della bufera del calcioscommesse ha eclissato di nuovo il suo estro. Da lì quasi solo delusioni tra il finale di stagione con Palladino e questo inizio di campionato con Stefano Pioli.

Dopo la sconfitta contro il Napoli Pioli non lo ha quasi mai più utilizzato. 28 minuti contro il Como e zero sia a Pisa che con la Roma in casa. Tante discussioni sono anche relative al ruolo più adatto per lui. Allegri lo ha sempre visto come una mezzala di regia, Pioli ha provato a fargli fare il regista e Palladino lo ha provato anche da trequartista. Fagioli non è masi sembrato a suo agio in nessuna posizione. Adesso sta a lui tirare fuori tutte le sue forze mentali per tornare a brillare e fare da trsciantore per questa Fiorentina. Stasera scopriremo se Pioli lo schiererà titolare o se lo lascierà ancora in panchina. Nel caso potrà comunque godersi da vicino il maestro nel centrocampo Luka Modric.