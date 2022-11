MIZZONI A FV, Jovic? Sta sbocciando: serve tempo

La giornalista di PrimeVideo Giulia Mizzoni ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, a margine dell'evento "XIII Premio Sportivo Nazionale "La Clessidra": "E' una serata speciale. E' stato emozionante condurre questo evento. Ogni volta che vengo qui esco arricchita. La storia di Beppe Signoria mi ha toccato tanto, ti dà speranza, la sua è una storia di giustizia con un bel messaggio".

Sui Mondiali: "A livello di simpatia vedo come favorita e tiferò il Brasile, peccato per l'Italia".

Sul campionato: "Questa sosta può cambiare le carte in tavolta, sia per le squadre che sono indietro sia per quelle che sono davanti. C'è il rischio anche che si possano interrompere momenti positivi proprio come quello che sta vivendo il Napoli quindi ci vorrà tanto equilibrio. La squadra di Spalletti sta comunque incantando. Facciamo una bella figura anche fuori dall'Italia grazie al Napoli. La Juventus sta facendo un ritorno clamoroso, occhio anche all'Inter. E' molto difficile dire oggi un'antagonista. Il post Mondiale sarà determinante".

Il Napoli se la può giocare anche in Champions?

"Tutto è possibile sulle ali dell'entusiasmo, su due competizioni poi è complicato arrivare lungo. Non so se ha le forze per portare avanti entrambe però glielo auguro".

Sulla Fiorentina: "Non sta in un brutto momento. Io credo che Italiano stia trovando la quadra e credo che la Fiorentina abbia i valori tecnici per affrontare sia il campionato sia la Conference League. Ha un allenatore giovane con tanto entusiasmo, quindi non poniamo limiti alla provvidenza per la Fiorentina".

Su Jovic: "Il brutto anatroccolo sta iniziando a diventare cigno. E' uno di quei giocatori che ha bisogno di un po' di tempo. Aspetterei a dare un giudizio su di lui anche se si può dire che non ha iniziato benissimo".