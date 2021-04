MILENKOVIC, United su di lui ma richiesta troppo alta

Continuano ad essere vivo l'interesse del Manchester United per Nikola Milenkovic. Come riportato dal sito online del Sun, i Red Devils vorrebbero portare in Inghilterra il serbo, ma la richiesta di 38 milioni di sterline da parte della Fiorentina e la presenza in rosa di Eric Bailly, per il momento, frenano un po' la trattativa. Sulle tracce del classe '97 ci sono però anche Chelsea e Milan con i Blues che per ora si sono limitati a semplici sondaggi, mentre i rossoneri potrebbero pensarci se riuscissero a negoziare la cifra del riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea.