Milan-Fiorentina, nel primo tempo nessun tiro in porta. 0-0 dopo 45 minuti

di Giacomo A. Galassi

Nessun tiro in porta e in generale poche azioni che hanno impensierito i rispettivi portieri nel primo tempo di Milan-Fiorentina. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0 dopo una prima frazione in cui l'hanno fatta da padroni le due difese, anche se i padroni di casa sono andati due volte vicini al gol con due rimpalli da palla inattiva: prima Pavlovic con il destro, poi Tomori hanno sparato alto da centro area. Nel finale ci ha provato Saelemaekers ma anche lui ha mandato il pallone in curva. Per quanto riguarda la Fiorentina, nessun tiro verso la porta di Maignan in 45 minuti.