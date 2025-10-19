FirenzeViola
Milan-Fiorentina, nel primo tempo nessun tiro in porta. 0-0 dopo 45 minuti
FirenzeViola.it
Nessun tiro in porta e in generale poche azioni che hanno impensierito i rispettivi portieri nel primo tempo di Milan-Fiorentina. Le squadre vanno negli spogliatoi sullo 0-0 dopo una prima frazione in cui l'hanno fatta da padroni le due difese, anche se i padroni di casa sono andati due volte vicini al gol con due rimpalli da palla inattiva: prima Pavlovic con il destro, poi Tomori hanno sparato alto da centro area. Nel finale ci ha provato Saelemaekers ma anche lui ha mandato il pallone in curva. Per quanto riguarda la Fiorentina, nessun tiro verso la porta di Maignan in 45 minuti.
Pubblicità
Primo Piano
Tornare in campo la miglior medicina, a patto di fornire una prestazione convincente. Kean è convocato, serve un Pioli di nuovo "on fire"di Tommaso Loreto
Le più lette
3 Festa Bologna, il Genoa fallisce un rigore al 95': Parma e Fiorentina (comunque ultima) ringraziano
Copertina
Alberto PolverosiMilan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson?
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com