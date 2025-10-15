Milan-Fiorentina, gara affidata a Marinelli: ecco tutta la squadra arbitrale

vedi letture

La Serie A è pronta a ripartire dopo la sosta per le nazionali di ottobre. In tal senso sono da poco uscite le designazioni arbitrali per il settimo turno di campionato. La sfida della Fiorentina, che è attesa dal Milan a San Siro, è stata affidata a Livio Marinelli della sezione di Tivoli. A coadiuvarlo ci saranno Mondin e Bahri, il quarto uomo sarà Arena, mentre al Var ci sarà Abisso, con Di Paolo Avar. Questa la designazione completa ufficializzata dall'Aia:

MILAN – FIORENTINA h. 20.45

MARINELLI (foto)

MONDIN – BAHRI

IV: ARENA

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO