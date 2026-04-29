De Gea sempre nel mirino Juventus: è il secondo obiettivo per la porta

vedi letture

Si inizia a muovere qualcosa anche sul mercato dei portieri, con la Juventus che cerca l'estremo difensore per la prossima stagione e col nome di David De Gea che rispunta. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, non è la prima scelta dei bianconeri, che per adesso puntano forte su Allison Becker: per convincere il Liverpool servirà un’offerta importante a breve. Dall’Inghilterra emerge infatti che i Reds sono intenzionati a trattenere il portiere brasiliano: a breve incontreranno lui, il suo agente e forse la famiglia per valutare due opzioni, ovvero il rinnovo fino al 2028 (con possibile riduzione dell’ingaggio spalmato) oppure una cessione estiva concordata.

La situazione è quindi in evoluzione, spiega il Corriere, e la Juve deve accelerare, anche perché Alisson ha ricevuto interessamenti anche da Spagna e Stati Uniti. Il giocatore sta riflettendo e non prenderà una decisione basata solo sull’aspetto economico, ma anche sul progetto tecnico. Intanto, tifosi e ambiente Liverpool spingono per la sua permanenza, ritenendolo un elemento fondamentale. Se non dovesse arrivare, il secondo nome sulla lista della Juve è quello di David De Gea della Fiorentina. Sul valore del giocatore, ovviamente, non si discute. Eventuali perplessità sono di natura economica, visto che ha un contratto fino al 2028 (una stagione in più di Alisson) e uno stipendio importante per un portiere di oltre 35 anni. Ma Spalletti, su questo punto, è stato chiarissimo: per la porta vuole un giocatore d’esperienza e personalità.