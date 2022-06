MERLO, Pinamonti ok ma meglio Cavani o J. Pedro

Claudio Merlo, protagonista del secondo scudetto viola ricorda Pino Brizi, ex difensore della Fiorentina scomparso ieri: "Il ricordo è struggente - dice a Tuttomercatoweb.com - era uno degli amici più cari, tra i più anziani fu uno di quelli che ci ha tirato su. Era un buono in campo e fuori, un vero amico, abbiamo perso una grande persona".

Che ricordi ha?

"In campo non faceva niente di cattivo per farsi vedere, non dava un calcio a nessuno. Era un gran difensore che se fosse stato più cattivo sarebbe andato in Nazionale. Gli facevamo più scherzi di tutti perché se la prendeva, ma poi gli passava..."

La Fiorentina intanto riparte da Italiano...

"Se è così è un buon punto da cui ripartire, poi dipende dalle sue richieste: la campagna acquisti va fatta sulla base delle sue indicazioni. Se fanno quel che chiede lui, la Fiorentina farà un buon campionato"

Pinamonti le piacerebbe come centravanti?

"Mi piace anche se preferirei Cavani, nonostante l'età. Oppure Joao Pedro. Se lo prende il Toro perché non possiamo prenderlo noi? E' un giocatore valido, fa salire la squadra, è ideale per il gioco viola. Pinamonti è giovane e lo puoi tenere per molto tempo"

E la partenza di Torreira?

"Grillitsch può fare la mezzala a tutto campo. E Amrabat può giocare al posto di Torreira. Nel finale di stagione lo ha sostituito positivamente, con gli insegnamenti di Italiano è andato bene in quel ruolo".

E il portiere?

"E' un ruolo importante, spero non sbaglino. Sono tutti portieri normali in giro. Vicario? A Empoli c'è anche Zurkowski che mi piace, si potrebbe fare".