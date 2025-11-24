Borghi su Fiorentina-Juventus: "Il Var ha sbagliato a cancellare il rigore di Vlahovic"

vedi letture

Sul proprio canale YouTube Stefano Borghi, giornalista e voce di SkySport, ha commentato gli episodi del weekend, parlando anche così di Fiorentina-Juventus, gara disputata sabato e terminata 1-1: "Alla fine la Fiorentina meritava il pareggio, sia per la traversa di Kean che per l'avvio di secondo tempo, un punto che va bene per quanto le vittorie ancora siano zero. E Vanoli almeno ha mosso qualcosa, non perdendo due sfide delicatissime contro Genoa e Juve. Koopmeiners in ifesa ha causato enormi scompensi ai bianconeri, soprattutto quando da quelle parti c'era Kean.

Poi devo dire che in un primo tempo dimenticabile abbiamo visto un episodio discutibile, il rigore revocato a Vlahovic. Secondo me quella situazione deve essere lasciata all'interpretazione dell'arbitro, qualunque decisione prenda non si tratta di un grave errore per cui debba intervenire il Var".