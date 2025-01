MERCATO, La Fiorentina ci riprova per Marì e Bondo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si concentra sul possibile incontro di mercato tra le dirigenze di Fiorentina e Monza, a margine della sfida di campionato dell'U-Power Stadium, per parlare di due calciatori brianzoli: Pablo Marì e Bondo. Partendo dallo spagnolo, i viola hanno già pronta una bozza di accordo con il giocatore ma la società non ha fretta di chiudere. L'ex Arsenal non rinnoverà il contratto con i biancorossi che, prima di lasciarlo di partire verso Firenze, vorrebbero chiudere per il suo sostituto. Anche Bondo vorrebbe lasciare Monza e la sua valutazione è di circa 15 milioni di Euro. Il pericolo maggiore in questo caso è la concorrenza da parte di Inter, Milan e Atalanta. Infine, occhio anche ad un ritorno di fiamma per Milan Djuric. A Palladino e alla dirigenza gigliata l'attaccante bosniaco piace, la scorsa estate ci fu interessamento, e chissà che da qui a febbraio Pradè non possa tornare alla carica qualora partisse Kouame.

Dopo l'arrivo di Folorunsho la Fiorentina vuole regalare a Palladino un altro centrocampista muscolare. Oltre a Bondo i viola hanno nel mirino Frendrup, per il quale il Genoa chiede oltre 20 milioni di Euro, Matic, su cui c'è l'interesse del Como, e Cristante che andrà in scadenza di contratto con la Roma nel 2027. In uscita, infine, occhio a Oliver Christensen che potrebbe trasferirsi al Paderborn in prestito con opzione.