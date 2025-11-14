Mercato, Diogo Leite nel mirino: a giugno va in scadenza. Comuzzo può partire, a una cifra alta

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla difesa, tra mercato e non. La Fiorentina continua a mantenere l’interesse per il difensore portoghese Diogo Leite, 25 anni, dell’Union Berlino, club dal quale è stato preso Robin Gosens. Costava 10 milioni, ma a giugno va in scadenza. Quella viola è la peggior difesa della A, quindi ci sta che a gennaio qualcosa possa succedere. Poi Pablo Marì va in scadenza a giugno e Comuzzo può sempre partire, a una cifra alta.