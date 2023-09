MENCUCCI, Viola da 4° posto. A Nzola serve tempo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, oggi dirigente del Lecce, Sandro Mencucci, ha commentato così a Toscana TV la situazione del Lecce e quella della Fiorentina: "Aver fatto già 11 punti è un risultato eccezionale, soprattutto perché il nostro obiettivo è restare in Serie A. Oggi il Napoli ha dimostrato il perché lo scorso anno ha vinto lo scudetto".

A Firenze ci sono problemi con gli attaccanti. Voi avete Kristovic che ha fatto innamorare tutti.

"Corvino con i giocatori che finiscono con "ic" difficlmente sbaglia. Kristovic comunque sta giocando molto bene. Ha fatto una partenza incredibile ed ha un forza pazzesca. Può diventare un campione anche a livello europeo.

Come giudica l'inizio della squadra di Italiano?

"Un ottimo inizio se pur altalenante. Oltre Napoli, Inter e Milan comunque le altre non mi sono sembrate così superiori della Fiorentina. Per me la Fiorentina può arrivare anche tra le prime quattro.

Quanto pesa per Nzola non trovare il gol e quanto tempo si da ad un giocatore così?

"È dura per un attaccante non segnare per tanto tempo. Dallo Spezia alla Fiorentina sono mondi diversi. Nzola è indubbiamente un grande giocatore ma dobbiamo dargli tanto tempo. Nzola già lo avevamo messo nel mirino quando c'ero io, poi l'affare saltò. Dobbiamo dargli fiducia".