Mediana, riecco Adli e Folorunsho. La Fiorentina ha uno dei reparti più forti della Serie A

Il centrocampo della Fiorentina è uno dei migliori della Serie A. Lo afferma oggi il Corriere dello Sport, soffermandosi sul fatto che con i rientri avvenuti da parte di Adli e Folorunsho, Palladino abbia ora il reparto al completo con ben sette risorse diverse da cui attingere. Fagioli, Cataldi, Mandragora, Richardson, Ndour, oltre ai due succitati Folorunsho e Adli: sette interpreti per il terzetto nel mezzo, perché il tecnico viola ha definitivamente scelto la strada della mediana a tre, dopo aver pagato più volte dazio all’inferiorità numerica nel 4-2-3-1 post Bove, e indietro non si torna qualunque sia il sistema adottato (e comunque Palladino ripartirà dal 3-5-2 per lo stesso motivo). I tre nel mezzo funzionano bene e assicurano quello di cui ha bisogno la Fiorentina in fatto di costruzione e interdizione, e saranno riproposti dall’Atalanta in avanti.

Finora Cataldi, Mandragora e Fagioli hanno funzionato benissimo nel cucire il gioco, mentre Richardson e Ndour sono stati fin qui il sesto uomo del basket, cioè il primo cambio a cui ricorrere - si legge -. Adesso però sono di nuovo arruolabili anche Adli e Folorunsho, che hanno smaltito gli acciacchi fisici e saranno un fattore che può diventare fondamentale nel rush finale della stagione in Italia e in Europa per la Fiorentina. Perché il franco-algerino, togliendo Kean che ha un altro ruolo e sta facendo un altro campionato, è stato il trascinatore nel momento migliore della squadra viola tra ottobre e novembre con due gol e tre assist tutti decisivi, e perché Folo ha sfoggiato fisicità e duttilità tattica già utili alla causa e ora potenzialmente determinanti che il 3-5-2 l’ha portato via dalla fascia e rimesso al centro. Cataldi tra Fagioli e Mandragora: la Fiorentina riparte da questi, ma se e quando servirà Cataldi tra Fagioli e Adli per aumentare la qualità, oppure lo stesso Fagioli spostato regista tra Adli e Folorunsho per comandare il gioco tecnicamente e atleticamente. Palladino adesso ha un centrocampo che pochi hanno.