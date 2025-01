MARINELLI, Precedenti ok. L’unico ko contro…il Torino

FirenzeViola.it

Come reso noto dall’AIA nei giorni scorsi, l’arbitro designato per dirigere il lunch match del Franchi tra Fiorentina e Torino sarà Livio Marinelli, della sezione di Tivoli. Si tratta della settima gara della viola che il fischietto laziale dovrà condurre, con l’ultimo precedente in campionato che risale addirittura al novembre 2022, quando la Fiorentina di Italiano si impose a Genova contro la Sampdoria per 0-2. Nel mezzo due gare arbitrate in Coppa Italia: il pareggio per 0-0 contro la Cremonese della semifinale di ritorno dell’aprile 2023 e la vittoria ai rigori degli ottavi dello scorso anno contro il Parma.

In generale, con Marinelli come direttore di gara, la Fiorentina ha vinto 3 partite, con un solo ko proprio contro il Torino. Era il 10 gennaio 2022 e i granata si imposero per 4-0 grazie alla doppietta di Brekalo e ai gol di Sanabria e Singo.