"Grazie". Edoardo Bove posta sui social un saluto ai tifosi della Roma

"Grazie". Risponde semplicemente così, con una parola e un cuore, Edoardo Bove. Questo quanto postato dal calciatore della Fiorentina sul proprio profilo Instagram poche ore dopo un pomeriggio che non scorderà mai. Roma-Fiorentina è soprattutto la sua gara, anche se vissuta dalla panchina. Il suo ritorno nell'Olimpico giallorosso è stata l'occasione per il popolo romanista di salutarlo e incoraggiarlo. Cori, striscioni, applausi e tanta commozione per uno che da quelle parti considerano sempre un 'figlio di Roma'.

Bove, che a giugno dovrebbe tornare nella società giallorossa dopo la scadenza del prestito alla Fiorentina, non gioca da dicembre scorso, ovvero dal malore occorso durante la sfida contro l'Inter. Ancora da capire se ci sarà un futuro nel calcio giocato per lui. Nel frattempo, la sua gente si è stretta a lui in un abbraccio bellissimo. E il ragazzo, a fine gara, è andato a salutare la Curva Sud con gli occhi lucidi. Sotto il suo post di ringraziamento tanti commenti di ex compagni, da Leandro Paredes a Nicolò Pisilli, che erano ad applaudire Bove nel momento dell'omaggio ai tifosi.