Social Mandragora: "Orgoglioso dei compagni e dei 65 punti, spiace non aver ottenuto un traguardo diverso"

>Anche il centrocampista della Fiorentina, Rolando Mandragora, con la fine della stagione, è intervenuto sui social per dire la sua e dare appuntamento alla prossima: "Sono orgoglioso di ognuno dei miei compagni che hanno preso parte a questa stagione! Non ci siamo risparmiati, nemmeno in un giorno d’allenamento! Non è scontato chiudere sesti in classifica e con 65 punti, anzi è un dispiacere non aver ottenuto un traguardo diverso per quello che è stato! Adesso è il momento di ricaricare le batterie e ripartire per la prossima stagione con ancora più determinazione e fame! Ci vediamo presto! FORZA VIOLA!" le sue parole su Instagram.