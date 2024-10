MANDRAGORA, Infortunio superato: col Genoa ci sarà

Fonte: di Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024

A Genova si rivedrà anche Rolando Mandragora. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il giocatore, dopo aver giocato uno spezzone con la Primavera, sembra aver superato la lesione al menisco mediale di e tornerà a disposizione di Raffaele Palladino dopo nemmeno un mese dall'infortunio rimediato in Conference League contro i The New Saints. Il calciatore ha dato risposte talmente positive che alla fine il tecnico viola lo porterà in panchina e per lui ci potrebbe essere un'occasione a gara in corso.